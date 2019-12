INLINE-OPTIONSSCHEINE AUF COMMERZBANK – MIT SEITWÄRTSKURSEN RENDITE ERZIELEN Die Société Générale hat ihr Produktangebot an Inline-Optionsscheinen auf die Commerzbank AG erneuert. Diese Optionsscheine besitzen eine obere und eine untere Knock-Out Barriere, die gemeinsam einen Kurskorridor bilden, in dem sich der Basiswert während der Laufzeit bewegen sollte. Solange der Kurs des Basiswerts bis zum finalen Bewertungstag des Optionsscheins weder die obere noch die untere Knock-Out Barriere berührt bzw. durchbricht, erhält der Anleger eine Rückzahlung in Höhe von 10,00 Euro pro Schein. Insgesamt umfasst das Angebot an Inline-Optionsscheinen nun 230 Produkte auf die Commerzbank AG. Das Verfehlen der Mindestannahmeschwelle bei der geplanten comdirect-Übernahme. Polnische Kreditrisiken in Schweizer Franken. Erhöhte Kapitalvorschriften seitens der EZB. Die Nachrichten der letzten zwei Handelswochen über das zweitgrößte deutsche Bankhaus vermittelten den Eindruck, dass Anteilseigner weiterhin einen langen Atem bei ihrem Investment haben müssen. Den Auftakt machte die Meldung über das gescheiterte Übernahmeangebot der Frankfurter gegenüber den 17,69 Prozent Aktionären der Quickborner Tochter comdirect. Lediglich 0,32 Prozent der Aktien wurden der Commerzbank im Zuge ihres Angebotes angedient, wodurch ihr Anteil an der Direktbank von bisher 82,31 Prozent auf nun 82,63 Prozent steigt. Die für den bis dato seitens des Vorstands favorisierten Squeeze-out notwendige Schwelle von 90 Prozent wurde deutlich verfehlt. Nun soll die Verschmelzung über ein gerichtlich festzulegendes Tauschverhältnis und mit Zustimmung der beiden Hauptversammlungen erfolgen. Am gleichen Tag berichtete die Commerzbank, dass sie als systemrelevantes Institut für 2020 mit höheren Kapitalvorschriften als für das zurückliegende Jahr 2019 rechnen muss. Mit ihren derzeitigen 12,8 Prozent liegt die Commerzbank bisher jedoch klar über der nun geforderten harten Kernkapitalquote von 10,63 Prozent. Zum Beginn der Woche beschäftigte die Marktteilnehmer der geplante Verkauf der polnischen mBank-Beteiligungen. Insbesondere Berichte über neue Klagewellen polnischer Bankkunden, die in der Vergangenheit aufgrund niedrigerer Zinsen Kredite in Schweizer Franken aufnahmen, die sich nach der Aufwertung des Franken jedoch massiv verteuerten, ließen Zweifel an den für die weitere Umstrukturierung benötigten Erlösen aus dem für Ende 2020 geplanten Verkauf der Beteiligung aufkommen. Allerdings konnte die Commerzbank in dieser Woche auch eine positive Schlagzeile verlauten lassen. Arno Walter, CEO der comdirect bank AG, wird trotz Vertrag bis 2023 Quickborn zum Ende diesen Jahres verlassen und in den Bereichsvorstand der Commerzbank AG aufrücken. Mit ihm gewinnt die Commerzbank einen Manager, der nicht nur das Marktumfeld im provisionsstarken Wertpapiergeschäft, sondern auch die comdirect wie kaum ein zweiter kennt. Walter soll demnach auch für eine erfolgreiche Integration der comdirect in die Commerzbank verantwortlich sein. Eine Aufgabe, für die es einen Mann wie Walter braucht. Risikoaffine Anleger, die von seitwärts tendierenden Kursen des Basiswerts ausgehen, können diese Markterwartung mit einem Inline-Optionsschein auf die Commerzbank AG (WKN SR5M3Y) umsetzen. Damit können Anleger eine maximale Rendite von aktuell ca. 65% erzielen, wenn die Aktie bis einschließlich zum 20.03.2020 weder die obere Barriere von 6,50 EUR noch die untere Barriere von 4,50 EUR berührt. Der Abstand zum unteren KO-Level beträgt derzeit 20%, zum oberen KO-Level beträgt der Abstand 15%. Anleger, die hingegen ein geringeres Maß an Risiko eingehen wollen und von Seitwärtskursen des Basiswerts ausgehen, können diese Markterwartung ebenfalls mit einem Inline-Optionsschein auf die Commerzbank AG (WKN SR2H95) umsetzen. Damit können Anleger eine maximale Rendite von aktuell ca. 22,50% erzielen, wenn die Aktie bis einschließlich zum 20.03.2020 weder die obere Barriere von 7,50 EUR noch die untere Barriere von 4,50 EUR berührt. Der Abstand zum unteren KO-Level beträgt aktuell 20%, während der Abstand zum oberen KO-Level 33% beträgt. HIER UNSERE PRODUKTPALETTE ENTDECKEN

