Das Gedenken an den islamistischen Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt am 19. Dezember 2016 verlief in diesem Jahr so schäbig und stillos, wie sich der Staat gegenüber den Opfern von Anfang an verhielt. Das Land Berlin hatte darauf „verzichtet“, die Überlebenden und Hinterbliebenen zu der Gedenkveranstaltung einzuladen. „Die Zentrale Anlaufstelle für Betroffene hat nach Gesprächen

Der Beitrag Drei Jahre nach dem Weihnachtsmarkt-Anschlag: die Schäbigkeit geht weiter erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Redaktion.