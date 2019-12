MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - An den großen osteuropäischen Börsen haben am Donnerstag die Kursgewinne überwogen. Lediglich in Moskau ging es mit dem Leitindex RTSI um 0,20 Prozent auf 1519,49 Punkte leicht abwärts. Marktbeobachter beschrieben die allgemeine Meldungslage als vorweihnachtlich dünn.

In Prag kletterte der Leitindex PX um weitere 0,45 Prozent auf 1111,24 Punkte. Es war bereits der sechste Gewinntag in Folge. Der PX wurde von der tschechischen Notierung des Tabakkonzerns Philip Morris angeführt, die Aktie verteuerte sich um 2,57 Prozent. Dahinter reihten sich die Aktien der Erste Group (plus 1,37 Prozent) und des Mobilfunkanbieters O2 (plus 1,08 Prozent) ein.

In Budapest gewann der Bux Index 0,63 Prozent auf 45 944,68 Punkte. Unter den Schwergewichten im Bux zeigte sich eine klar festere Tendenz: Die Anteilsscheine des Mineralölkonzern Mol legten um 1,04 Prozent zu, für die Notierung des Pharmakonzerns Gedeon Richter ging es um 1,34 Prozent nach oben. Die Titel der MTelekom verteuerten sich um 1,47 Prozent.