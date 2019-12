War die erste Dezemberhälfte bei der PayPal-Aktie vom Ringen um die 50-Tagelinie geprägt, steht in der zweiten Monatshälfte der Widerstand bei 110,00 US-Dollar im Vordergrund. An ihn ist der Kurs in den letzten Tagen herangelaufen und zunächst abgeprallt.

Nach dem Hoch vom 16. Dezember bei 109,82 US-Dollar hat sich eine neue Abwärtsbewegung entwickelt, die bislang aber problemlos als eine bullische ... Weiterlesen