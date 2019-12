Neckarsulm (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer DNB Asset Management AS geht Netto-Leerverkaufsposition in Bechtle-Aktien ein:Die Shortseller von DNB Asset Management AS starten eine Short-Attacke auf die Aktien des IT-Anbieters Bechtle AG (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8).Die Finanzprofis von DNB Asset Management AS mit Sitz in Oslo, Norwegen, haben am 18.12.2019 eine Netto-Shortposition in den Aktien der Bechtle AG in Höhe von 0,50% aufgebaut. [ mehr