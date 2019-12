Bei der BASF-Aktie agieren die Bullen schon seit Anfang Dezember mit dem Rücken zur Wand. Sie mussten verhindern, dass die Aktie unter die 50-Tagelinie zurückfiel und konnten sich eigentlich nicht mehr erlauben, noch weiteren Boden preiszugeben. Ihre Kräfte reichten allerdings nicht aus. So fiel die Aktie zunächst am 10. Dezember und dann noch einmal am Dienstag unter den gleitenden Durchschnitt ... Weiterlesen