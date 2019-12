Apple: Von Schwäche keine Spur!

Seit dem Tief vom 3. Dezember bei 256,33 US-Dollar macht der Kurs der Apple-Aktie das wieder, was er in diesem Jahr die meiste Zeit über gemacht hat: Er steigt unbeirrt an. Die Folge ist eine Reihe neuer Hochs und später auch Allzeithochs, die bis in die Gegenwart fortgesetzt wird.

Da der Aufwärtstrend vollkommen intakt ist, deutet derzeit wenig darauf hin, ... Weiterlesen