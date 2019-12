Investieren vor Weihnachten? Das sollten Sie wissen…

Liebe Leser,

die Börsen sind weiterhin in guter Verfassung, auch wenn die Kurse am Donnerstag minimal zurücksetzten, können wir eine positive Jahresbilanz notieren. Sehen wir uns die Daten aktualisiert vor der letzten sehr verkürzten Handelswoche an. Die grundsätzlichen Daten haben sich im Vergleich zur Vorwoche – fast naturgemäß – nicht geändert.

Das deutsche Bruttoinlandsprodukt beträgt derzeit 0,5 %. Das ist wenig, allerdings noch relativ positiv, da wir keine Rezession erleben. Das EU-Bruttoinlandsprodukt beläuft sich auf 1,2 %. Diese Daten halte ich persönlich für ein wenig übertrieben. Die offiziellen Daten jedoch sind vergleichsweise gut. Das Wirtschaftswachstum in den USA beträgt aktuell im dritten Quartal 2,1 %. Dies ist im Vorwahlkampf für Präsident Donald Trump sogar sehr stark… Zudem sind auch andere Daten noch immer im grünen Bereich. Hier wiederhole ich einfach die wirtschaftlichen Erkenntnisse der Vorwoche…

Rahmendaten sehr gut

Die Arbeitslosenquote in Deutschland wiederum ist mit 5,0 % recht niedrig gewesen. In der Euro-Zone ist die Quote mit 7,5 ... Weiterlesen