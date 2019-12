Rekordgewinne in 2020 – Ist das hohe KGV des S&P 500 angemessen?

Wenn Sie die vorangegangenen Börse-Intern-Ausgaben gelesen haben, dann kennen Sie meine Einschätzung, wonach die Aktienkurse den fundamentalen Entwicklungen weit vorausgelaufen sind. Fest gemacht habe ich dies zuletzt an den Einkaufsmanagerdaten, die sich für Deutschland und die gesamte Eurozone zuletzt nur leicht von ihren Tiefständen erholen konnten und damit nur sehr moderate Wachstumsraten erwarten lassen. In den USA sieht das Bild etwas besser aus. Aber dort hat der S&P 500 inzwischen ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,9 erreicht. Und mit diesem Wert steht das KGV wieder am oberen Ende seiner 10-Jahres-Spanne (siehe Börse-Intern vom 17. Dezember).

Ist das hohe KGV des S&P 500 angemessen?

Was ich bislang noch nicht besprochen habe, ist die Frage, ob das hohe KGV möglicherweise sogar berechtigt ist. Denn wenn die Gewinne der Unternehmen stark zulegen, dann ist ein hohes KGV durchaus angemessen. Wenn man aber auf das Gewinnwachstum im laufenden Jahr blickt, dann muss man die Frage mit einem klaren „Nein“ beantworten. Denn laut aktuellen Markterwartungen werden die Gewinne der Unternehmen aus dem S&P 500 Ende 2019 insgesamt nur um 0,3 % gegenüber dem Vorjahr gewachsen sein. Die Erwartungen sind damit gegenüber Mitte Oktober (+1,1 %, siehe Börse-Intern vom 16. Oktober) noch einmal zurückgegangen.