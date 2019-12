Zürich (www.aktiencheck.de) - Das Währungspaar EUR/USD (ISIN EU0009652759/ WKN 965275) befindet sich seit dem Verlaufstief bei 1,087 USD am 01. Oktober in einem Aufwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei habe zunächst am 11. Oktober bei 1,101 USD endgültig der vorherige Abwärtstrend nach oben durchbrochen werden können. [ mehr