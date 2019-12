Konnte sich die Wirecard Aktie am frühen Donnerstagmorgen trotz eines kritischen Presseberichts in der „Financial Times” noch dem Kursdruck entziehen, so setzte kurz danach eine Abwärtsbewegung ein, Das war aber weniger das Verdienst der britischen Zeitung, die weitgehend alte Vorwürfe und Ungereimtheiten im Zusammenhang mit einer großen Übernahme in Indien wiederholte. Wirecard ist an solchen Veröffentlichungen allerdings ...