DDV – Strukturierte Anleihe

Strukturierte Anleihen stellen quasi das Bollwerk dar, an dem der gegnerische Sturm abprallen soll. Sie helfen eine Depotstruktur zu stabilisieren. Dabei ähneln Strukturierte Anleihen sehr stark den gängigen Anleihen, verfügen aber in der Regel über Zusatzmerkmale, die für ein kleines oder auch etwas größeres Ertrags-Extra sorgen können. Anstelle eines klassischen Zins-Kupons kann eine Strukturierte Anleihe beispielsweise über einen in Stufen ansteigenden Zinssatz verfügen oder an unterschiedliche Marktgegebenheiten geknüpft sein. Ein solcher steigender Zins kann gleich fest vereinbart sein oder aber von einembestimmten Ereignis abhängen. So kann beispielsweise die Entwicklung der Inflationsrate die Verzinsung der Strukturierten Anleihe beeinflussen und unter Umständen ein Renditeplus ermöglichen. Dies muss der Anleger natürlich vor dem Hintergrund des Chance-/Risikoverhältnisses betrachten, denn gerade beim defensiven Teil der Aufstellung sollte die Sicherheit an erster Stelle stehen.