Immer wieder beschäftigen wir uns bei 4investors auch mal mit den sogenannten „Hot Stocks”, meist hoch spekulativen Papieren, die es - aus welchen Gründen auch immer - tief in die Aufmerksamkeit der Anleger an der Frankfurter Börse geschafft haben. Ein solcher Hype-Wert ist Aurora Cannabis, deren Aktie sich allerdings mittlerweile seit Monaten, genauer gesagt seit dem 19. März, in einer starken Abwärtsbewegung befindet. Erst ...