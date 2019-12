FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Freitagvormittag kaum von der Stelle bewegt. Zuletzt kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1120 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1117 Dollar festgesetzt.

An den Märkten war von einem ruhigen vorweihnachtlichen Handel die Rede. Zwar sind um den Jahreswechsel herum, wenn an den Märkten die Aktivität deutlich zurückgeht, stärkere Kursschwankungen nicht auszuschließen, da einzelne Transaktionen stärker ins Gewicht fallen. Bislang sind solche Kurskapriolen aber ausgeblieben.

Vor dem Wochenende stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Plan, die am Devisenmarkt für Bewegung sorgen könnten. Von Interesse sind Wachstumsdaten aus den USA zur Wirtschaftsentwicklung im dritten Quartal. Allerdings handelt es sich um eine dritte Schätzung, die normalerweise nur leicht korrigiert wird. In der Eurozone stehen einige nationale Wirtschaftszahlen mit zumeist wenig Marktrelevanz an./bgf/mis