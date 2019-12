Kommentar

Der von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen verkündete "Green Deal" der EU stößt bereits auf Widerstand. Auch die Klimakonferenz in Madrid lieferte für viele Beteiligte nicht die gewünschten Ergebnisse. Dabei birgt der Klimawandel eine Vielzahl an Risiken, die sich unmittelbar auf die Wirtschaft auswirken. Lesen Sie dazu einen Kommentar von Roland Rott, Managing Director of Inflection Point, La Française.



"Klimaveränderungen können die Wirtschaft auf vielfältige Art und Weise beeinflussen. Dazu zählen wir Übergangsrisiken und -chancen sowie physische Risiken."

Übergangsrisiken beschreiben die wirtschaftlichen Auswirkungen, die sich aus regulatorischen und marktbedingten Veränderungen aufgrund des Klimawandels ergeben. Beispiele für Regulierungsmaßnahmen sind CO2-Steuern und CO2-Preise. Unter anderem legen sie durch das EU-Emissionshandelssystem und die EU-Gesetzgebung verbindliche Reduktionsziele für Neuwagen fest. Ein Beispiel für eine positiv marktorientierte Übergangsmöglichkeit ist der deutliche Rückgang der Kosten für erneuerbare Energien, da sich die Solar- und Windindustrie weiterentwickelt und kostengünstigere, effizientere Technologien bereitstellt, die mit fossilen Kraftstoffen konkurrieren können.

Physische Risiken hingegen beschreiben die direkten Auswirkungen auf Unternehmen und Verbraucher als Folge von Ereignissen im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Ein sich erwärmendes Klima bringt eine Reihe von Herausforderungen mit sich - unter anderem die Zunahme und Stärke von extremen Wetterereignissen (z. B. Überschwemmungen, Waldbrände und Hurrikane), die Verschärfung der Wasserknappheit durch Dürre und den Anstieg des Meeresspiegels. Aufgrund der Abhängigkeit vom Wasser und der Fragilität der Ökosysteme ist die landwirtschaftliche Produktion besonders betroffen. Industrieunternehmen mit Produktionsstätten an tiefergelegenen Küsten oder in hurrikangefährdeten Regionen (z. B. Golf von Mexiko) sind von Produktionsausfällen bedroht.