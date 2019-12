Ein schneller charttechnischer Blick auf die Evotec Aktie, die in den letzten Tagen aufgrund diverser Neuigkeiten des Hamburger Biotech-Unternehmens zur Kooperation mit Sanofi in den Schlagzeilen stand. Nach der Rallye auf Mittwoch erreichte 23,45 Euro ging dem Papier schon im Laufe des gleichen Tages etwas die Luft aus. Mit Tagestiefs bei 22,08 Euro am Mittwoch und 22,23 Euro am gestrigen Donnerstag konnte Evotecs Aktienkurs ein ...