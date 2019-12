× Artikel versenden

Berenberg-Investmentchef Born: „Bei manchen Titeln ist ein klarer ESG-Hype feststellbar“

Es gibt kaum einen Asset Manager, der von sich selbst nicht behauptet, ESG-Kriterien in seinem Anlageprozess aktiv zu berücksichtigen. Der Fondsmanagement-Arm der Traditionsprivatbank Berenberg stellt da keine Ausnahme dar. Was im Kerngedanken sehr sinnvoll ist, nimmt in manchen Bereichen des Marktes aber bereits irrationale Ausmaße an, wie e-fundresearch.com kürzlich in einem Gespräch mit Matthias Born, Head of Investments bei Berenberg erfahren konnte.





