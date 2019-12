Nel Asa drückt aufs Gas

Die Aktie von Nel Asa hat ein turbulentes Jahr 2019 hinter sich. Am Ende bleiben knapp 100 Prozent Kursgewinn. Geht es 2020 so weiter? Eher nicht. Wir rechnen für die kommenden Monate weiterhin mit einer turbulenten Kursentwicklung. Ob die Aktie sich behaupten kann, hängt maßgeblich davon ab welche Projekte man mittelfristig realisieren kann. Einen Anfang macht Nel mit Green H2 Norway. Ein Gemeinschaftsunternehmen aus Nel Asa, H2 Energy, Greenstat und Akershus Energi. Unter diesem Dach will man mehrere Wasserstoff-Produktionsanlagen in Norwegen auf die Beine stellen. Exklusiv wird 2020 Hyundai beliefert, die 2020 Wasserstoff-Trucks auf die Straße schicken wollen. Für Bullen eignet sich die WKN HZ4GMT mit Hebel 4 und sehr günstigem Spread. Für Trader sind Short-Spekulationen immer wieder interessant. Greifen Sie dazu zum Bear HZ4RZV.