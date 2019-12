CK*Trends: App statt Auto? die Zukunft der Mobilität klopft an!

Seit dem zweiten Weltkrieg war das eigene Auto ein in Blech geformtes Symbol von individueller Freiheit. Auch wenn es zahlreiche begeisterte Auto Schrauber- und Enthusiasten gibt und gab (ich zähle mich selbst dazu), so war es doch für die meisten Menschen nicht die Freude am Besitz der Technik, sondern die Freiheit wann immer man möchte hinzufahren, wohin man auch immer möchte.

„Ich muss keinen Park besitzen um in einem Park spazieren zu gehen“ ist ein alter weiser Spruch, der sich auf viele Bereiche des Alltags anwenden lässt. Oft ist es die sinnvollerer Variante zur Miete zu wohnen und sich somit maximale Flexibilität für alle Lebenslagen und sich verändernde Bedürfnisse zu erhalten. Inzwischen setzt sich dieser Gedanke auch in der Mobilität durch.

Wer die Art, wie wir Mobilität leben, verändern möchte, der muss diesen Wunsch befriedigen. Der muss uns in die Lage versetzen auch ohne den eigenen Besitz eines Autos jederzeit überall hinreisen zu können und dabei mindestens den gleichen Reisekomfort zu erleben. Dabei können Verschlechterungen in einem Bereich (Umsteigen zwischen zwei Transportmitteln) Akzeptanz finden, wenn dadurch anderweitige Vorteile winken (Kein Stau, keine Parkplatzsuche, günstigere Gesamtkosten).

Die Anschaffung und der Unterhalt eines Autos ist für die meisten Menschen – ganz besonders in jungen Jahren während der Ausbildung – einer der größten Kostenblöcke in der Haushaltsrechnung. Ein Auto kostet in der Anschaffung viele tausend Euro, unabhängig davon, ob man es einmal in der Woche für drei Km benötigt, oder jeden Tag 200 Km damit fährt.

Bei vielen älteren Menschen, die nicht mehr im Berufsleben stehen, steht das Auto 95 % der Zeit nutzlos in der Garage oder auf der Straße. Totes Kapital und ein permanenter Kostenblock in Bezug auf Wartung, Erhaltung, Steuer und Versicherung. Es liegt völlig auf der Hand, dass hier ein enormer Bedarf an „Mobilität nach Bedarf“ besteht.

Unstrittig sind wir davon mit unseren derzeitigen Angeboten noch meilenweit vom Bedarf der Kunden entfernt. Das liegt weniger daran, dass es keine geeigneten Reisemöglichkeiten gäbe, sondern daran, dass sie in chaotischem Stückwerk nicht miteinander vernetzt und nicht dem Bedarf entsprechend ausgestattet sind.

So bietet die Bahn regelmäßig zu wenige und zu unflexible Kapazitäten an, während inzwischen die Innenstädte geflutet sind mit tausenden – in ihrer Masse- überflüssigen Elektrorollern. Überangebot auf der einen Seite, Unterversorgung in anderen Bereichen und vor allem kaum Vernetzung zwischen den verschiedenen Fortbewegungsmitteln.