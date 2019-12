FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor dem großen Verfall an den Terminbörsen hat der Dax am Freitag moderat zulegen können. Am Morgen hatte sich der deutsche Leitindex kurzzeitig an die Marke von 13 300 Punkten herangepirscht, war dann aber wieder zurückgefallen. Gegen Mittag betrug das Plus im Dax noch 0,31 Prozent auf 13 253,03 Zähler.

Im Tagesverlauf steht der "Hexensabbat" genannte große Verfall von Terminkontrakten von Aktien und Indizes an den Terminbörsen an. Vor allem spekulative Anleger versuchen vor diesem Termin oft die Kurse noch in für eine sie günstige Richtung zu bewegen. "Der Dezember ist der größte und bedeutendste Verfallstermin des Jahres. Starke Ausschläge in beide Richtungen sind da jederzeit möglich", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.