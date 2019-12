Die Trennung von der Sparte coraixx ist vertraglich unter Dach und Fach: Man habe „heute die endgültigen und verbindlichen Verträge für den Management-Buy-out ihrer Beteiligung an der coraixx GmbH & Co. KGaA an Herrn Sven Ulbrich unterzeichnet”, meldet capsenixx am Freitag. Die Transaktion hatte das Unternehmen bereits am 12. Dezember angekündigt.Mit dem Verkauf der defizitären Gesellschaft an deren Management will ...