Wochenschlusskurs entscheidend

Die Auflösung der mehr als 30-monatigen Handelsspanne hat mittel- bis langfristige Auswirkungen auf das Wertpapier, der Start in das neue Jahr 2020 dürfte von weiterem Erfolg gekrönt sein. Da das Wertpapier noch nie höher notiert hatte, kann lediglich eine Berechnung aus technischer Sicht mit mehr oder minder eindeutigen Kurszielen erfolgen. Hierzu bietet sich beispielsweise das 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement bestens an. Daraus ergibt sich mittelfristig Aufwärtspotenzial in der Tesla-Aktie bis in den Bereich von 467,85 US-Dollar, vorausgesetzt das Wertpapier schafft einen erfolgreichen Wochen- bzw. Jahresabschluss oberhalb der wichtigen Hürde von 389,61 US-Dollar. Ein Wiedereintritt in die vorherige Handelsspanne würde hingegen Zweifel an dem Ausbruch aufkommen lassen, Rücksetzer zurück in den Bereich von zunächst 360,00 US-Dollar kämen dann auf Anleger zu, darunter müsste der 50-Tage-Durchschnitt bei aktuell 327,14 US-Dollar als weitere Unterstützung herhalten. Spätestens auf dem Niveau um 300,00 US-Dollar sollte der Wert wieder zur Oberseite kehrtmachen, damit nicht direkte Anschlussverkäufe auf 250,00 US-Dollar die Aktie weiter abwärts führen.