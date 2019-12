NEW YORK (dpa-AFX) - Fast elf Jahre ist der Aufschwung des US-Aktienmarkts nun schon alt. Und allen Unkenrufen zum Trotz stehen die Chancen für eine Fortsetzung laut Experten nicht schlecht. "Ein Aufwärtszyklus stirbt nicht, nur weil er alt ist," sagt Stratege Mislav Matejka von der Bank JPMorgan mit Blick auf die US-Konjunktur, die dem Aktienmarkt seit Jahren Rückenwind verleiht. Allerdings zeichnen sich am Horizont einige dunkle Wolken ab, so dass 2020 zweigeteilt verlaufen und die Bäume nicht den Himmel wachsen dürften. Gerade der ungelöste US-chinesische Handelsstreit, die US-Notenbank Fed und die US-Präsidentschaftswahl könnten im späteren Jahresverlauf zu Spielverderbern werden.

Vorerst sprechen die Vorzeichen für weitere Kursgewinne. Gerade große, institutionelle Investoren hielten sich laut dem Matejka zuletzt eher zurück und könnten bald wieder mehr Geld in Aktien stecken. So sei ein Wirtschaftsabschwung in den USA zumindest in den kommenden Quartalen unwahrscheinlich. Denn: die zuletzt teils angeschlagene Stimmung in der Industrie dürfte sich erholen und die jüngsten Leitzinssenkungen der US-Notenbank Fed sollten der Wirtschaft im ersten Halbjahr Rückenwind liefern. Die Experten der Investmentbank Goldman Sachs rechnen darüber hinaus mit ungebremster Kauflaune der US-Konsumenten, die eine wichtige Stütze der Wirtschaft sind.

Auch die Charttechnik spricht für weitere Kursgewinne, wie Frederik Altmann von Alpha Wertpapierhandel erklärt. Gerade nach den Rekordhochs der wichtigsten US-Indizes Dow Jones Industrial , S&P 500 und Nasdaq 100 gebe es vorerst keine Hürden mehr. Auf Basis der vergangenen Entwicklung errechnet Altmann für den breit gefassten S&P 500 ein Ziel von rund 3480 Punkten; sogar 3640 Zähler wären bei fortgesetztem Schwung möglich. Damit sieht er bis zu 13,6 Prozent Luft nach oben. Dem technologielastigen Nasdaq 100 traut der Experte ein Plus von mehr als zwölf Prozent auf 9700 Punkte zu. Sogar die Marke von 10 000 Punkten sei denkbar. Spätestens da sollten Anleger aber vorsichtig werden.

Ganz so große Sprünge wie 2019, als der Dow Jones mehr als ein Fünftel, der S&P um fast 30 Prozent und der Nasdaq 100 um rund 36 Prozent zulegten, scheinen damit eher unwahrscheinlich. Denn eines steht fest: Nach den steilen Kursanstiegen 2019 ist bereits reichlich Positives in die Kurse eingepreist, Risiken wurden zuletzt womöglich vernachlässigt. Wie viele Vorschusslorbeeren verteilt wurden, werde beim Blick auf die in Summe stagnierenden Gewinne der S&P-500-Unternehmen deutlich, erklärt der Chef-Anlagestratege der Commerzbank, Chris-Oliver Schickentanz. Er sieht zwar noch keine Blase am Aktienmarkt, gibt aber zu bedenken, "dass die fundamentalen Erwartungen an das Jahr 2020 nicht ohne sind".