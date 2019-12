Experte Milan Cutkovic von Axitrader spricht ebenfalls von einem "langfristig intakten Aufwärtstrend" und sieht im Falle eines Rückschlages im Bereich zwischen 12 786 und 12 883 Punkten eine wichtige Unterstützung. Solange der Dax nicht durch diesen Bereich durchsackt, bleibt der positive Trend also bestehen.

Dennoch rechnen Experten im Vergleich zum Bullenjahr 2019 mit seinem satten Plus von rund 25 Prozent für 2020 unter dem Strich mit eher mageren Gewinnen. Ein Kursplus im zweistelligen Prozentbereich hat kaum einer auf dem Schirm. Wegen der vielen politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten weltweit könnte es zudem turbulent zugehen. Auf eine gute erste Jahreshälfte könnte eine schwächere zweite folgen, glaubt etwa Marktstratege Mislav Matejka von der Bank JPMorgan.

Die Hauptrisiken des alten Jahres, der internationale Zollkonflikt und der Brexit, bestehen schließlich weiter fort. Der Teilerfolg im US-chinesischen Handelsstreit und der klare Sieg der Konservativen bei der britischen Parlamentswahl haben die Sorgen zwar gemildert. Die anstehenden weiteren Verhandlungen dürften aber kompliziert und zäh werden.

So bleibt der langfristige Kampf um die globale Vormachtstellung zwischen den USA und China bestehen, wie Stratege Talib Sheikh vom Vermögensverwalter Jupiter Asset Management betont. Zudem geht der britische Premierminister Boris Johnson mit Blick auf den Brexit ins Risiko. Er schließt einen No-Deal-Austritt am 31. Januar 2020 nicht aus. Und er will offenbar eine Verlängerung der Übergangsphase nach dem Brexit, in der bis Ende 2020 zunächst so gut wie alles beim Alten bleibt, gesetzlich ausschließen.