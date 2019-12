Lloyd Fonds meldet den Abschluss der Sachkapitalerhöhung, mit der die SPSW Capital GmbH endgültig in das Unternehmen eingebracht wird. „Heute wurde die Übernahme von 90 Prozent der Geschäftsanteile des Hamburger Asset Managers SPSW Capital GmbH mit der Eintragung in das Handelsregister abgeschlossen”, heißt es von Seiten des Hamburger Finanzdienstleisters am Freitag. In der Sachkapitalerhöhung wurden 1,5 Millionen Aktien zu ...