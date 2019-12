NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen dürfte die Rekordfahrt am Freitag erst einmal weitergehen. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial etwa eine Stunde vor Handelsstart auf 28425 Punkte und damit 0,17 Prozent oberhalb des Schlusskurses vom Donnerstag. Dies würde einen neuen Höchststand bedeuten, nachdem der Index am Vortag bis auf 28 381 Zähler gestiegen war.

Am Ende der letzten vollen Handelswoche des Jahres ist an den Finanzmärkten wieder "Hexensabbat". Es ist einer von vier großen Verfallstagen im Jahr, an dem vier Derivate-Typen, Optionen und Futures auf Indizes und einzelne Aktien an einem Tag auslaufen. Dabei können Kurse ohne wesentliche Unternehmens- oder Konjunkturnachrichten spürbar schwanken. Denn Spekulanten können dann versuchen, die jeweiligen Aktien oder Indizes in eine gewünschte Richtung zu schieben.