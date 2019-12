FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am "Hexensabbat" moderat zugelegt. Der deutsche Leitindex stieg zuletzt um 0,58 Prozent im Plus bei 13 288,37 Punkten. Zuvor war das Börsenbarometer kurzzeitig zurück über die Marke von 13 300 Punkten geklettert, unter die der Index am vergangenen Dienstag gefallen war. Bis zum Rekordhoch von 13 596 Punkten fehlten damit weniger als 300 Zähler.

Am Mittag waren an der Derivatebörse Eurex Terminkontrakte auf die großen Aktienindizes ausgelaufen, wie die auf den Dax und den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50. Gegen Handelsschluss laufen dann die Optionen und Futures auf die einzelnen Aktien aus. An diesem auch großer Verfall genannten Termin können einzelne Spekulanten immer mal wieder versuchen, die Kurse in die für sie vorteilhafte Richtung zu bewegen. Das kann zu erratischen, fundamental nicht zu erklärenden Bewegungen führen.