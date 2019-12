Brexit-Verhandlungen geben Richtung des Britischen Pfunds vor

Paris (www.aktiencheck.de) - Das Britische Pfund hat sich seit Jahresbeginn im Vergleich zum Euro äußerst robust präsentiert, kaum eine andere bedeutende Währung hat gegenüber der europäischen Gemeinschaftswährung so kräftig aufgewertet wie das Pfund. Und dies, obwohl die britische Wirtschaft alles andere als vor Kraft strotzt, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly". [ mehr