FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Freitag etwas gestiegen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future kletterte bis zum Nachmittag um 0,09 Prozent auf 171,50 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen fiel auf minus 0,25 Prozent.

Nach anfänglichen Verlusten haben die Anleihen am Nachmittag ins Plus gedreht. Der Handel verlief insgesamt in ruhigen Bahnen.