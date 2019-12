DEMIRE hebt Prognose für 2019 an

Bei der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG laufen die Geschäfte besser als erwartet. Der Immobilien-Konzern hebt daher die Prognose für 2019 an. „Grund hierfür sind die gegenüber der Planung gesunkenen betrieblichen Aufwendungen zur Erzielung von Mieterträgen, operativen Kosten und Finanzierungskosten”, so DEMIRE am Freitagnachmittag.Bei den Funds from Operations rechnet das Unternehmen nun mit einer Summe zwischen ...