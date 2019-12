Drunter drüber geht es bei der Deutschen Wildtier Stiftung: Zunächst wurde ihr Vorstandsvoristzende, Fritz Vahrenholt gefeuert. Wer an diesen turbulenten Tagen allerdings bei der Stiftung um Auskunft bat, lief ins Leere: Die Pressesprecherin hatte sich in den Urlaub verabschiedet, nachdem man sie angewiesen hatte, Anfragen nicht persönlich zu beantworten. Funkstille in der Stiftung, aber dafür

Der Beitrag Klimawandel: Druck auf Kritiker steigt – aber mobilisiert auch Gegenkräfte erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Roland Tichy.