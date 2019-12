Die Konsolidierung bei Gold ist noch keineswegs abgeschlossen. Der Deckel scheint auf der Oberseite fest zu sitzen, dabei wäre ein Impuls in Richtung 1.500 US-Dollar aus charttechnischer Sicht eminent wichtig, gerät das Edelmetall doch unter diesem Aspekt zunehmend in die Bredouille.

Die Leitzinsentscheidung der Fed und die begleitenden Kommentare in der vergangenen Woche brachten keine nennenswerten Impulse. Im Großen und Ganzen wurden sie so erwartet.

Als maßgeblicher Belastungsfaktor für den Goldpreis kann die rückläufige Risikoaversion unter Anlegern und Investoren gelten. Risikofaktoren, wie Brexit und Handelskonflikt, haben in ihrem Schrecken nachgelassen. Die Aktienmärkte haussieren und ziehen das Interesse auf sich. Gold als sicherer Hafen ist aktuell nicht sonderlich gefragt. Vor diesem Hintergrund ist es auch nicht verwunderlich, dass die Bestände des weltgrößten physisch besicherten Gold-ETF, des SPDR Gold Shares, seit Wochen kontinuierlich sinken. Es ist sicherlich keine Flucht aus Gold zu beobachten, doch ein stetiger Aderlass ist es allemal.

Vom Devisenmarkt sind aktuell auch keine positiven Impulse zu erwarten. Auch wenn sich der US-Dollar aktuell gegen den Euro (noch) etwas schwer tut, so konnte zuletzt aber gegen den Japanischen Yen deutlich zulegen und nimmt hier so langsam, aber sicher die Marke von 110,0 JPY in Angriff.

Aus charttechnischer Sicht gilt unverändert: Die wichtigen Marken sind aus unserer Sicht die 1.450 / 1.430 US-Dollar auf der Unterseite und die 1.525 US-Dollar bzw. die 1.550 US-Dollar auf der Oberseite… Alles, was sich zwischen diesen Zonen abspielt, bietet jede Menge Raum für Spekulationen…

Ergänzend sei noch angemerkt, dass Gold in der aktuellen Situation einen ersten Achtungserfolg erringen könnte, sollte es dem Edelmetall gelingen, die Zone 1.480 / 1.490 US-Dollar zu überschreiten, um sich so aus der Umklammerung des kurzfristigen Abwärtstrends zu befreien.