Die Aktie hätte ihre fulminante Erholungsbewegung der letzten Wochen und Monate noch mit einem frischen, vorweihnachtlichen Kaufsignal krönen können, doch sie scheiterte mit diesem Versuch (vorerst). Nun gilt es, rasch einen Boden auszubilden und einen weiteren Vorstoß auf der Oberseite zu lancieren. Die aktuelle Konstellation birgt große Spannung!

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 27.11. hieß es u.a. „[…] In der Folgezeit tauchte die Aktie noch einmal ab. Der Wert konnte aber diesen Rücksetzer in engen Grenzen halten. Ein Test der aus unserer Sicht zentralen Zone 18,2 / 17,8 Euro blieb aus. Stattdessen wurde der Bereich des September-Hochs bei 18,65 Euro punktgenau getroffen. Damit hat sich dieser Bereich weitere Relevanz erarbeitet, sodass ein weiterer Rücksetzer darunter als wichtiges Warnsignal zu interpretieren wäre. Nach diesem Test ist der Wert wieder nach oben abgedreht und hat nun die 20,0 Euro und damit das Hoch von Anfang November erreicht. Ein erneutes Scheitern an dieser Zone könnte die Aktie in Bedrängnis bringen. Insofern wäre es wichtig, wenn die Bewegung zügig über die 20,0 Euro in Richtung 21,5 Euro laufen könnte. Auf der Unterseite besteht noch immer die latente Gefahr, dass es zu einer größeren Konsolidierung mit einem möglichen Ziel bei 18,2 / 17,8 Euro kommen könnte. Sollte es darunter gehen, muss die Lage neu bewertet werden.“



Getragen von der guten Stimmung im Tech-Bereich nahm die Aktie die eminent wichtige Widerstandszone um 21,5 Euro ins Visier. Bis auf 21,3 Euro arbeitete sie sich nach oben, ehe Gewinnmitnahmen die Infineon-Aktie zum Rückzug zwangen. Da sich der aktuelle Rücksetzer noch immer oberhalb von 20,0 Euro abspielt, ist alles im grünen Bereich. Eine Ausdehnung der Rückzugsbewegung unter die 20,0 Euro gilt es jedoch ob deren Relevanz zu vermeiden, liegt im Bereich von 20,0 Euro doch die zuvor ausgehebelte Doppeltopformation.

Aufgrund der großen Bedeutung der Widerstandszone um 21,5 Euro und mit Blick auf das fortgeschrittene Stadium der Aufwärtsbewegung war ein Scheitern der Aktie in diesem Versuch mit einzukalkulieren und sollte noch nicht überbewertet werden. Wichtig ist, dass die aktuelle Konsolidierung keine Dynamik auf der Unterseite entwickelt. Ein Rutsch unter die 20,0 Euro ist zu vermeiden, wobei aus bullischer Sicht womöglich ein Test der 19,0 Euro noch zu tolerieren wäre, nur darunter sollte es dann nicht mehr gehen. Vieles wird nun auch maßgeblich von der Entwicklung des Gesamtmarktes abhängen. Bleibt dieser, insbesondere der Tech-Sektor, weiterhin stabil, würde das der Entwicklung der Infineon-Aktie eher zuträglich sein, als ein in die Korrektur eintretender Gesamtmarkt. Das könnte für den Wert wiederum problematisch werden.