Wertpapiere aus dem Konsumsektor sind eigentlich recht konservative - fast schon langweilige - Aktien mit überschaubarem Risiko. Mit der kanadischem RYU Apparel haben wir es jedoch mit einer waschechten hochspekulativen Turnaroundstory zu tun. Sieht man sich den Kursverlauf der letzten 12 Monate an, so erkennt man schnell, dass hier einiges nicht ganz rund gelaufen ist. Bevor wir zu den Details kommen, wie das Unternehmen zum Wachstumspfad zurückkehren möchte, ein kurzer Überblick über die dynamische Firma aus Kanada.

RYU Apparel (TSX-V: RYU / WKN: A14PGW) ist ein Hersteller hochwertiger Sport- und Freizeitbekleidung aus Vancouver, Kanada. Insgesamt betreibt man momentan 9 eigene Einzelhandelsfilialen – davon 6 in Kanada, 2 in Kalifornien, und eine in New York. Außerdem werden die Produkte von RYU auch online verkauft.

Im Geschäftsjahr 2018 wurde ein Umsatz von 5,047 Mio. CAD und ein Bruttoergebnis von 2,39 Mio. CAD erzielt.



In den ersten drei Quartalen 2019 stieg der Umsatz bereits auf 4,19 Mio. CAD (Vergleichszeitraum Vorjahr: 3,27 Mio. CAD) und das Bruttoergebnis auf 2 Mio. CAD.

Was die Rentabilität angeht, so liegt die Bruttomarge (Bruttoergebnis bezogen auf den Umsatz) seit dem Jahr 2017 stabil zwischen 45 bis 47,3%.

Vergleich mit Nike, Adidas, Hugo Boss und Lululemon



Bruttomarge:

• Nike seit 2006: Zwischen 43 bis 46,6%

• Adidas seit 2006: Zwischen 44,6 bis 52,8%

• Hugo Boss seit 2009: Zwischen 50,9 bis 68,21%

• Lululemon seit 2009: Zwischen 48,39 bis 56,89%

Verschiedene Stores von RYU – Quelle: ryu.com/stores

Doch profitabel ist das Unternehmen noch nicht. Um das eigentliche Wachstum nach der nun abgeschlossenen kapitalintensiven Startphase zu finanzieren, sammelt das Unternehmen derzeit 5 Mio. CAD neues Eigenkapital (Link) ein.

Wenn diese Platzierung abgeschlossen ist, werden die bisherigen Aktionäre wohl aufatmen können, und auch der Aktienkurs könnte sich dann entfalten. Nach der Kapitalerhöhung ist ein 10:1 Split geplant, um den Handel in der Aktie liquider zu gestalten.

Eine interessante Nachricht veröffentlichte man Ende November (Link). Dort heißt es: "RYU erweitert sein E-Commerce-Profil und bietet seine urbane Sportbekleidung auf Zappos.com an".

Quelle: Zappos.com

Zappos ist abgesehen vom eigenen Shop auf RYU.com der einzige autorisierte Online-Händler, der die urbane Sportbekleidung von RYU anbietet.

Marcello Leone, CEO von RYU sagte dazu:

"Zappos ist ein Riese dieser Branche. Die Anfrage, unsere Produkte auf einer solch erfolgreichen Website anzubieten und unser Online-Geschäft zu erweitern, ist eine große Ehre für uns. Wir brauchten nur wenige Minuten, um uns bei einem Gespräch mit Zappos auf diese Partnerschaft zu einigen. Wir sind begeistert vom Bewusstsein und der Sichtbarkeit, die dies für RYU schaffen wird.“

Wie immer gilt: Beachten Sie unbedingt ihr persönliches Risikoprofil und kaufen Sie niemals ohne Limit. Von Vorteil ist es, an dem Börsenplatz zu handeln, an dem mehr Umsatz (Handelsvolumen) herrscht. In diesem Fall ist das die Heimatbörse direkt in Kanada. Die Aktie ist zwar auch in Frankfurt, München und Stuttgart handelbar, doch herrscht hier wenig Umsatz. Des Weiteren sollten Sie immer genau den kanadischen Kurs (CAD) in EUR umrechnen.Es handelt sich hier um eine hochspekulative Aktie, bitte beachten Sie das bei Ihrer Entscheidung.

!! Man muss ganz klar betonen, dass das Unternehmen auf frische Liquidität aus der momentan laufenden Kapitalerhöhung angewiesen ist (5 Mio. CAD zu einem Kurs von 0,03 CAD je Aktie). Sollten anschließend die Umstrukturierungspläne greifen, dürfte das Unternehmein einen satten Turnaround hinlegen können.

Weiterführende Informationen erhalten Sie direkt auf der Website des besprochenen Unternehmens: https://investor.ryu.com/

Daniel Schaad





