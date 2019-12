Solange die Bullen den Markt nun über 3149 Punkten halten, bleibt die laufende Aufwärtsbewegung nach wie vor intakt. Auch wenn die laufende Aufwärtsbewegung nicht vom Volumen begleitet wird und sich die Indikatorenlage anfängt gegen den Markt zu stemmen, bleibt die Primärerwartung ein Anlaufen des in Gelb hinterlegten Zielbereiches, bevor es hier zu einem Abschluss der Welle (1) in Blau kommt.

Der S&P500 ignoriert den Amtsenthebungsversuch des aktuellen Präsidenten der USA durch die Demokraten und schiebt sich weiter in Richtung des hinterlegten Zielbereiches bei 3241 – 3259 Punkten.

Mit den anstehenden Feiertagen gehen wir somit im restlichen Jahresverlauf von einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung des in Gelb hinterlegten Zielbereiches bei 3241 – 3259 Punkten aus, bevor die Bären erneut eine Chance haben, um den Markt in Richtung 2950 Punkte zu treiben.

Wer unseren kommenden Short Trade mit nutzen und alle Einstiegsdaten direkt per Mail erhalten möchte kann sich gerne kostenlos anmelden und unsere Signale testen.

Wollen Sie beim nächsten Trade dabei sein und selbst unsere Renditen einfahren? Dann besuchen Sie einfach unsere neue Homepage und melden Sie sich kostenlos an unter www.hkcmanagement.de