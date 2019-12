Obwohl sich der politische Kabarettist Dieter Nuhr, einst Gründungsmitglied der Grünen, mit seinen satirisch-kritischen Äußerungen zu Greta Thunberg und Fridays for Future schon mehrfach gehörige Shitstorms von Gretas Jüngern (politisch korrekt: Jünger*innen) und seinen früheren Parteifreunden eingehandelt hat, will er von seiner Frevelei offenbar nicht lassen. In seinem am 19. Dezember von der ARD ausgestrahlten

Der Beitrag Dieter Nuhr ist ein Klima-Was? erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Roland Springer.