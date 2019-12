Die Spannung im Edelmetallbereich steigt. Gold und Silber haben wichtige Preisniveaus erreicht. Eine Weichenstellung bahnt sich hier an. Kommt das entscheidende Signal womöglich noch vor dem Jahreswechsel?

Noch dominiert eine gewisse Zurückhaltung die Preisentwicklung von Gold und Silber. Nichtsdestotrotz haben sich die beiden Edelmetalle an wichtige Widerstände herangearbeitet. Lesen Sie hierzu auch unseren aktuelle Kommentar zu Gold vom 21.12. „GOLD – Es bleibt zäh“.

Und auch im Segment der Gold-Silber-Produzenten scheint sich etwas anzubahnen. So „zuckte“ der Arca Gold Bugs Index kürzlich bereits einmal an, doch der Versuch, die 226 Punkte zu überwinden, scheiterte.

Aus charttechnischer Sicht wäre der Ausbruch über die 226 Punkte in der aktuell festgefahrenen Lage vielleicht eine Art „Dosenöffner“, würde ein Vorstoß über dieses Niveau doch sofort die Tür in Richtung 235 / 237 Punkte und damit in Richtung der Hochs von Ende August / Anfang September aufstoßen.

Kurzum: Der Index muss nun abliefern. Die Chancen auf der Oberseite sind da. Der Index bewegt sich in unmittelbarer Schlagdistanz zu den 226 Punkten und hat sich für einen Vorstoß in Stellung gebracht. Die Risiken auf der Unterseite sind aber keineswegs gebannt. Bereits ein Rücksetzer unter die 220 Punkte wäre als Warnsignal zu bewerten. Neben den 220 Punkten gilt es, die 200 Punkte als wichtige Unterstützung im Auge zu behalten. Sollte es darunter gehen, muss die Lage insgesamt noch einmal neu bewertet werden.