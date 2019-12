Ein recht ungewohntes Bild bot sich in den letzten Handelstagen bei Palladium. Das Edelmetall musste der vorherigen Rekordjagd Tribut zollen und trat erst einmal den Rückzug an.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung „PALLADIUM - Mit Volldampf in Richtung 2.000 US-Dollar?!“ vom 07.12. thematisierten wir einen Vorstoß in Richtung 2.000 US-Dollar. In der betreffenden Kommentierung hieß es u.a. „[…] Insgesamt ist die Bewegung sicherlich überkauft. Die Konsolidierung von Anfang November in Richtung 1.700 US-Dollar scheint aber ausgereicht zu haben, um sich zu erholen. Bis zu den 1.900 US-Dollar ist es eigentlich nur noch ein Katzensprung. Und sollte es darüber gehen, dürften so langsam, aber sicher die 2.000 US-Dollar ihre Anziehungskraft entwickeln. Auf der Unterseite werden nun im Idealfall die 1.800 US-Dollar nicht mehr unterschritten.“



Das Edelmetall fackelte nicht lange, übersprang die 1.900 US-Dollar und stieß damit die Tür in Richtung 2.000 US-Dollar weit auf. In der Folgezeit nahm das Ganze die erwartete Entwicklung. Palladium lief in Richtung 2.000 US-Dollar und erreichte die Marke (fast) punktgenau. Mit dem Fast-Erreichen dieses psychologisch relevanten Niveaus setzten aber Gewinnmitnahmen ein. Womöglich hätte ein Vorstoß über die 2.000er Marke noch einmal frische Kräfte freisetzen können, so aber setzte die Konsolidierung ein, die am Freitag darüber hinaus noch einmal Fahrt aufnahm und Palladium unter die 1.900 US-Dollar zwang.

Wir hatten bereits in unserer letzten Kommentierung vom 07.12. die Zone um 1.800 US-Dollar als potentielles Bewegungsziel einer Konsolidierungsphase thematisiert. Neben relevanten Horizontalunterstützungen verlaufen im Bereich 1.800 / 1.830 US-Dollar auch der kurzfristige Aufwärtstrend sowie die 38-Tage-Linie und formen dort unter technischen Aspekten eine veritable Supportzone. Diese suggeriert eine gewisse Stabilität, was im Umkehrschluss aber auch bedeutet, dass sollte sie durchbrochen werden, es prekär werden könnte. In diesem Fall würde ein Durchmarsch in Richtung 1.700 US-Dollar drohen. Auf der Oberseite liegen die aktuell relevanten Widerstände nun bei 1.900 US-Dollar und im Bereich des bisherigen Rekordhochs knapp unterhalb von 2.000 US-Dollar.