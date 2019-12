Die Aktie des kanadischen Edelmetallproduzenten Pan American Silver zauberte in den letzten Handelstagen und –wochen eine beeindruckende Vorstellung auf das Börsenparkett. Und da sich das Ganze vor dem Hintergrund noch (!) stagnierender Preise für Gold und Silber vollzieht, muss die aktuelle Rally umso höher bewertet werden.

Lesen Sie hierzu auch unseren aktuelle Kommentar zu Gold vom 21.12. „GOLD – Es bleibt zäh“.

Rückblick. Unsere letzte Kommentierung zu Pan American Silver am 30.11. überschrieben wir mit „Kommt nun das große Kaufsignal?“ Darin hieß es u.a. „[…] Als Ergebnis kam die Aktie ins Laufen und löste sich entscheidend von den 16,5 US-Dollar. Das skizzierte Bewegungsziel von 18,0 US-Dollar wurde pulverisiert. Aktuell ist sie in den Widerstandsbereich 19,0 / 19,5 US-Dollar eingetaucht. Die letzte Handelswoche beendete der Wert in unmittelbarer Schlagdistanz zu den bisherigen Hochs. Die Aktie hat aktuell das Momentum auf ihrer Seite. Kurzum: Die Aufgabenstellung ist für die nächsten Tage klar – neue Hochs müssen her, um eine drohende Doppeltopformation zu vermeiden. Im Idealfall gelingt der Aktie ein starker Start in die Handelswoche. Obacht ist dennoch geboten. Bereits ein Rücksetzer unter die 18,0 US-Dollar könnte problematisch werden.“

Wir haben einmal einen 10-Jahres-Chart auf Wochenbasis bemüht, um die aktuelle Situation adäquat darstellen zu können.

Das Ende November skizzierte Szenario stellte sich rasch ein. Die Aktie durchbrach die Widerstandszone um 19,5 US-Dollar und überwand damit das Augusthoch. Die zunächst noch drohende Doppeltopformation wurde pulverisiert. Und der Aktie gelang im Nachgang noch viel mehr. Die ebenfalls relevanten 20,0 US-Dollar sowie die eminent wichtigen 20,5 US-Dollar (Doppeltop 2016/2017) wurden ebenfalls durchbrochen. Aktuell attackiert die Aktie die Widerstandsmarke bei 22,0 US-Dollar. Deren Relevanz wird durch den oberen Chart ganz deutlich. Sollte es der Aktie gelingen, die Aufwärtsbewegung am Laufen zu halten und die 22,0 US-Dollar zu überwinden, könnte man bereits über potentielle Bewegungsziele im Bereich von 25,0 US-Dollar diskutieren. Im Idealfall beschränken sich nun etwaige Rücksetzer auf die Zone 19,5 / 19,0 US-Dollar.