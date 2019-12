An diese erfreuliche Entwicklung kann die deutsche Industrie allerdings nicht anknüpfen.

Auf Wochenbasis gewann der DAX rund 0,27 % hinzu und stieg auf 13.318 Punkte. Auf Jahresbasis steht derzeit ein Plus von rund 25,5 % zu Buche. Auch wenn der Dow Jones in der vergangenen Woche um rund 1,1 % zulegte, notierte er über das Jahr gesehen mit 24,47 % auf Augenhöhe mit dem DAX.

Zulegen konnte in der vergangenen Handelswoche auch der Goldpreis, wenn auch nur um 0,11 % auf rund 1.478,- USD je Unze. Auf Jahressicht summiert sich das Plus allerdings auf immerhin rund 17,5 %. Silber hat mit einem Plus von annähernd 1,6 % auf rund 17,20 USD je Unze deutlich stärker zugelegt, blieb aber mit einem Plus von rund 16,3 % auf Jahressicht dem Goldpreis leicht und dem Dax und Dow deutlich unterlegen. Trotz eines Wochenplus von rund 0,66 % blieb der Kupferpreis mit einem Jahresplus von nur rund 2,8 % den anderen Rohstoffen und Indizes deutlich hintenan, aber immerhin mit rund 6.130,- USD je Tonne über der psychologisch wichtigen 6.000er Marke. Fast unbemerkt von der breiten Öffentlichkeit legte der Ölpreis der Sorte WTI in der vergangenen Woche rund 1,3 % zu und auf Jahressicht sogar um mehr als 30 %.

Insgesamt schaut das ein wenig nach Aufatmen an den Börsen aus! Denn so langsam verlieren Handelsstreit und Brexit an Schrecken. Das ‚Phase 1‘-Abkommen zwischen den USA und China legt zumindest schon einmal einen soliden Grundstein für ein umfassenderes Paket. Als Sofortmaßnahme wurde seitens USA auf eine Erhöhung von Zöllen auf bestimmte Produkte verzichtet. Andere Zölle wurden sogar halbiert. Im Gegenzug hat sich Peking verpflichtet, US-amerikanische Agrargüter im Gegenwert von 50 Mrd. USD zu kaufen. Damit sollen die stark gebeutelten US-Landwirte entlastet werden, die überdurchschnittlich unter den gegenseitigen Strafzöllen gelitten hatten. Darüber hinaus hat sich China verpflichtet, den Diebstahl geistigen Eigentums zu verhindern.

Aller Freude zum Trotz bleiben die heikelsten Streitpunkte jedoch weiterhin offen. Dazu gehören auch erzwungene Technologietransfers, die dadurch zustande kommen, dass US-IT-Unternehmen mit chinesischen Firmen zusammenarbeiten müssen, um dort Zugang zum Markt zu bekommen. Auch die massiven Subventionen für staatliche Unternehmen, die zu Wettbewerbsverzerrungen auf dem Weltmarkt führen, sind noch nicht ausdiskutiert und vom Tisch.

Erfreulich: die jüngsten US-Konjunkturdaten sehen vielversprechend aus. Denn der von IHS Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor ist im Dezember um 0,2 Punkte auf 52,2 Punkte gestiegen und hat damit den höchsten Stand seit Juli dieses Jahres erreicht. Auch wenn der Unterindikator für das verarbeitende Gewerbe etwas nachgegeben hat, wurde zuletzt bei beiden ein Anstieg der Auftragseingänge festgestellt. Im Dienstleistungsbereich hat sich das Stellenwachstum beschleunigt, während sich in der Industrie das Wachstum verlangsamt hat.

An diese erfreuliche Entwicklung kann die deutsche Industrie allerdings nicht anknüpfen. Denn erstmalig seit 2010 sind Jobs verloren gegangen. Laut vorläufigen Zahlen sind mit 5,7 Mio. im Oktober 0,2 % weniger Menschen in diesem Sektor beschäftigt gewesen. Besserung ist derzeit laut Marktbeobachtern nicht in Sicht. Das deckt sich mit dem Einkaufsmanagerindex der Industrie, der im Dezember gegenüber dem Vormonat um 0,7 Punkte auf 43,4 Punkte zurückgegangen ist.

Interessante Meldungen gab es auch wieder von den Unternehmen, über die wir regelmäßig berichten. Die aus Redaktionssicht interessantesten Nachrichten finden Sie hier:

EnWave – dank höchstem Quartalsumsatz in der Firmengeschichte starker Jahresauftakt zu erwarten

Sehr positiv stach EnWaves Tochtergesellschaft NutraDried Food Company hervor!

Lesen Sie mehr.

Uranium Royalty legt guten Börsenstart hin und Osisko Gold Royalties freut sich über 1.475 g/t Gold bei Osisko Mining

Uranium Royalty Corp. ist nicht nur das erste, sondern auch das einzige börsennotierte Uranlizenz- und Streamingunternehmen auf dem Kurszettel, und bei Osisko lassen 1.475 Gramm pro Tonne Gold über 4,6 m aufhorchen!

Lesen Sie mehr.

Zwei Unternehmen und zwei überragende Bohrprogramme

Wenn Explorationsunternehmen sinnvoll in Explorationsarbeiten investieren, dann machen sie einen guten Job. Wenn Explorationsunternehmen in große Programme investieren, sollte man aufhorchen.

Lesen Sie mehr.

Saturn Oil & Gas Inc. - warum sich der Einstieg jetzt lohnt!

Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Sorte WTI ist am vergangenen Freitag kurzzeitig wieder über die Marke von 60,- USD geklettert und erreichte damit den höchsten Stand seit September dieses Jahres. Das sind gute Voraussetzungen für höhere Erträge von Öl-Produzenten.

Lesen Sie mehr.

Skeena Resources findet neue Vererzung mit mehr als 1 kg Gold je Tonne Gestein

Diese neue Vererzung befindet sich ungefähr 50 m tiefer als die durch die Bohrung UG-2610 definierte Vererzung.

Lesen Sie mehr.

Saturn Oil & Gas - jetzt wie Warren Buffett für den Öl-Bullenmarkt positionieren

Der Ölmarkt ist an einem Wendepunkt angelangt und im Jahr 2020 werden wir von einer langen Periode des Überangebots zu einer Unterversorgung übergehen. Die Voraussetzungen für einen Bullenmarkt sind also geschaffen.

Lesen Sie mehr.

Skeena Resources – Top-Projekte inmitten des Goldenen Dreiecks

Durch die umfangreiche Exploration der vergangenen etwa 20 Jahre und der historischen Produktion können die Geologen von Skeena Resources auf eine Datenmenge von 7.881 Bohrlöchern mit einer Gesamtlänge von 706.904 m zugreifen.

Lesen Sie mehr.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den „Webseiten“, dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte „third parties“) bezahlt. Zu den „third parties“ zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten „third parties“ mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien, noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wider und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ -. Bitte beachten Sie auch, falls vorhanden, die englische Originalmeldung.