Börse Daily am Sonntag DAX, SAP, Bayer, Evotec, LVMH, Caterpillar, Tesla, Paypal, EUR/SEK

der DAX zeigte sich am Freitag volatil und schwankte um den Bereich von 13300 Punkten. Dort könnte sich der alte Widerstandsbereich aus dem November befinden. Würde dem Index ein Ausbruch nach oben gelingen, könnte als nächste Anlaufmarke der Widerstandsbereich um 13400/450 Punkten folgen.

Das große Signal würde aber erst unter 13150 Punkten kommen, meint Börse Daily INSIGHT, der Newsletter zur täglichen Marktanalyse mit zwei Ausgaben pro Handelstag. Christian Zoller analysiert den DAX anhand von verschiedenen Indikatoren und entwickelt daraus seine ganz persönliche Trading-Strategie!

Sie erhalten die nächsten Ausgabe von Börse Daily am Sonntag nach einer kurzen Pause während der Feiertage im neuen Jahr. Aber auch zwischen den Jahren erhalten Sie an jedem Handelstag aktuelle Ideen und Marktberichte in unseren täglichen Newslettern bei www.boerse-daily.de. Wir wünschen Ihnen schöne Feiertage und alles Gute für das Jahr 2020!

LVMH: Chance von 45,1 Prozent p.a. (17.12.2019) Louis Vuitton Moet Hennessy, kurz LVMH, ist die Aktie, wenn es um Luxusgüter geht. Derzeit notiert sie nahe Rekordniveau, billig bewertet ist sie auch nicht, da werden die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Aber trotzdem ließe es sich von dieser Situation überproportional profitieren. Lesen Sie hier weiter.

Caterpillar: Gratwanderung (17.12.2019) Zuletzt hatten eine Reihe von Banken Aktien von Caterpillar herabgestuft, trotzdem konnten die Papiere entgegen dem Trend zulegen. Aus technischer Sicht wurde Anfang November ein mittelfristiges Kaufsignal aktiviert, wodurch sich eine Bodenformation größeren Ausmaßes präsentiert. Lesen Sie hier weiter.