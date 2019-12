TUI: Auf dem Weg zu neuen Tiefs!

So angenehm der November für die TUI-Aktionäre verlief, so unangenehm dürfte der Dezember stattdessen erlebt werden. Denn während der November noch von einem stabilen Aufwärtstrend geprägt war, wird der letzte Monat des Jahres von Verlusten und einem zähen Kampf um die Vorherrschaft an der 50-Tagelinie gekennzeichnet.

Bislang hat es den Eindruck, als seien die Bären für dieses Ringen besser gerüstet ...