Best in Express Plus

Mit einem neuen Best in Express Plus-Zertifikat auf den EuroStoxx50 können Anleger in maximal sechs Jahren bei einem bis zu 30-ptorozentigen Indexrückgang zu einer Jahresbruttorendite von 3,20 Prozent gelangen.

Bekanntlich gelingt es weder professionellen Investoren noch Privatanlegern, am Tiefpunkt in eine Aktie oder in einen Index zu investieren und am Höchststand zu verkaufen. Dieser nicht zu erfüllenden Wunsch aller Anleger kann auch das neue HVB-Best in Express Plus-Zertifikat auf den EuroStoxx50-Index nicht erfüllen. Allerdings bietet dieses Zertifikat die Chance, zu einem möglichst günstigen Zeitpunkt in den EuroStoxx50-Index (ISIN: EU0009658145) zu investieren. Anders als beim direkten Indexinvestment, das ja nur bei einem Anstieg des Index positive Rendite abwerfen wird, können Anleger mit diesem Zertifikat auch bei einem Indexrückgang hohe Jahresrenditen erwirtschaften.