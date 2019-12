Starker Freitagshandel beflügelt

Der Blick auf den Kursverlauf der letzten Wochen zeigt seit Anfang November wieder einen intakten aber untergeordneten Aufwärtstrend (rot markiert), innerhalb dessen sich die Aktie der Deutschen Börse wieder an die obere Begrenzung herangetastet hat. Sollte das Wertpapier beispielsweise wie im September darüber ausbrechen, kämen sofortige Kursgewinne in den Bereich der Jahreshochs bei 145,95 Euro ins Spiel. Darüber könnte das Papier schließlich in den errechneten Kurszielbereich um das 161,8 % Fibonacci-Extension-Retracement bei 151,71 Euro zulegen und macht ein Investment auf der Oberseite gleichwohl sehr attraktiv. Allerdings sollten Investoren auch einen möglichen Pullback (Abpraller) von der oberen Trendlinie einkalkulieren, in diesem Fall stünden Abgaben zurück auf den 50-Tage-Durchschnitt (blaue Linie) bei derzeit 138,04 Euro im Raum. Tiefer als das Niveau von 137,00 Euro und somit die untere Trendkanalbegrenzung sollte es nach Möglichkeit nicht mehr gehen, in einem derartigen Szenario muss nämlich mit Abgaben auf die Horizontalunterstützung um 133,25 Euro gerechnet werden.