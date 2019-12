Mit dem großen Verfall am Freitag erreichten die Aktienmärkte der USA erneut neue Allzeithochs. Man wähnt sich weiter in einem „goldilocks-Szenario“: die Fed werde die Zinsen lange unverändert lassen, der Handelskrieg sei mit dem bald unterschriebenen Phase 1 Deal so gut wie beendet, die Konjunktur werde sich deutlich erholen. Dementsprechend sind die Investoren „all in“ auf der Long-Seite, sichtbar auch im Fear&Greed-Index, der mit derzeit 92 erneut einen Extremwert erreicht. Mit dem (nicht-)QE der Fed reagieren die Aktienmärkte entgegen gesetzt zum Dezember des Vorjahres: die Liquidität hebt nun alle Boote statt alle Boote nach unten zu drücken. Entscheidend für die Märkte ist, wie lange die Fed so extrem agiert wie derzeit – ewig wird der Exzess nicht andauern können..

Das Video "Der Exzess am Jahresende" sehen Sie hier..