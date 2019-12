Im Zeitraum zwischen August und Oktober hat sich die Fresenius Medical Care-Aktie um einen sichtlichen Boden bemüht, der als Dreifachtief im Bereich von 58,00 Euro daherkommt. Nur wenig später zogen die Notierungen merklich wieder an und legten zeitweise über den 50-Wochen-Durchschnitt sowie die Kursmarke von 67,00 Euro zu. Ab November hat sich allerdings wieder ein entgegengesetzter Trend eingestellt, der bis in den Bereich von 63,82 Euro abwärts reichte. Genau diese Abwärtsstrecke kann nach dem Dreifachboden aus dem Spätsommer dieses Jahres als bullische Konsolidierung interpretiert werden, woraus das Papier mit etwas Glück schon bald zur Oberseite ausbrechen könnte. Noch ein wenig müssen sich Interessenten jedoch gedulden, die Chancen auf eine Fortsetzung der positiven Tendenz nach dem massiven Kursrückfall aus Ende 2018 stehen vergleichsweise gut. Dies könnte eines der vielversprechendsten Investments Anfang 2020 werden.

Klare Einstiegsregeln

Um als Investor möglichst profitabel an einem Ausbruch der Fresenius Medical Care-Aktie partizipieren zu können, muss erst ein nachhaltiger Kursanstieg über den aktuellen Abwärtstrend (bullische Flagge) sowie das Niveau von mindestens 67,00 Euro abgewartet werden. Nur so lässt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Rücklauf zurück zum Widerstandsniveau um 71,06 Euro partizipieren, sogar ein Kursanstieg an den 200-Wochen-Durchschnitt bei aktuell 72,09 Euro (fallend) wäre im Zuge der nächsten Rallyestufe denkbar. Für diesen Fall können sich Anleger beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KA5Y8Z berufen und dabei eine maximale Rendite von 120 Prozent erzielen. Das sich häufig nach derartigen Ausbrüchen ein Rücklauf zurück auf das Ausbruchsniveau einstellt, sollte eine Verlustbegrenzung noch unter den jüngsten Verlaufstiefs von 63,82 Euro angesetzt, aber im weiteren Verlauf auch stetig nachgezogen werden. Ein Bruch des Stoppniveaus würde hingegen Abgaben in den Bereich von zunächst 62,75 Euro forcieren, darunter könnten noch einmal die Hochs aus 2012 um 60,27 Euro angesteuert werden.