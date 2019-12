Die Allianz gehört zu den größten Versicherungen der Welt und erwirtschaftete 2018 einen Jahresumsatz von 130 Milliarden Euro. Trotz der Größe schafft es das Unternehmen jedes Jahr seit 2015 den Gewinn um durchschnittlich 7 % zu steigern (auf 7,7 Milliarden Euro im Jahre 2018). Im selben Zeitraum wurde eine jährliche Dividendenrendite von 4,6 % ausgewiesen. Dass das zu Zeiten einer verstärkten Digitalisierung und aufkeimenden FinTechs so bleibt, will der seit 2015 wirkende CEO Oliver Bäte gewährleisten. Seit seinem Antritt versucht er den Konzern kundenzentrierter, digitaler, schlanker und damit noch profitabler machen. Diese Schritte plus Zukäufe in Südamerika sollten die Allianz weiter auf Wachstumskurs halten.

Der Langfristchart seit der Finanzkrise ist aufwärts gerichteten. Eine Ausnahme gibt es jedoch zu berücksichtigen: Im letzten Quartal 2011 halbierte sich der Kurs als Folge der Eurokrise. Komplett vom Tisch ist sie nicht, wenn man sich nur die wirtschaftliche Stagnation von Italien in Erinnerung ruft.

Die Marktschwäche im Jahre 2018 hat die Allianz kaum getroffen. Am Aufschwung seit dem Jahreswechsel 2018/19 hat der Wert jedoch voll partizipiert und bildet ein schönes Aufwärtsmomentum aus. Dieses Momentum wird durch das Overnight-Gap rund um die Hauptversammlung am 8. Mai 2019 unterbrochen und geht danach in eine schwach steigende Sequenz mit größerer Volatilität über. In dieser Sequenz wird auch das all time high am 7. November markiert. Im Dezember dreht der Kurs an der Unterstützung bei 213,01 Euro und kann bis zum Widerstand bei 223,11 Euro steigen. Aktuell lauert das Papier knapp oberhalb der Unterstützung bei 217,11 Euro und könnte einen neuen Anlauf in Richtung all time high und dem neuen Ziel bei 234,00 Euro starten.

Allianz (Tageschart in Euro) Tendenz: