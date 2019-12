Wirecard - Boden als Sprungbrett?

Wirecard könnte sich in einer Bodenbildung befinden und die aktuelle Seitwärtsphase als Sprungbrett zu einem neuen Kursanstieg nutzen. Es bietet sich eine Long-Position an, die unter dem soliden aktuellen Boden eng abgesichert werden sollte. Das Kursziel befindet sich im Bereich von 115,00 Euro. Der Stopp sollte zügig auf Einstand und dann in den Gewinn nachgezogen werden.

Trading-Strategie: