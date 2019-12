Globale Aktienmärkte: Das Value-Comeback rückt näher

Nach mehreren Anläufen in den vergangenen Jahren scheinen Value-Aktien nun tatsächlich vor einer realistischen Neubewertung zu stehen, beobachten die Analysten von Fidelity International – und nennen die Gründe. Die globalen Aktienmärkte haben sich im Verlauf des Jahres 2019 von der kurzen Phase der Zinsstraffung in den USA und dem gebremsten Gewinnwachstum erholt. Zur Jahresmitte 2019 spitzten sich zwar Handelsspannungen und politische Turbulenzen in Europa zu. Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) trug daraufhin aber mit ihrer geldpolitischen Kehrtwende und der erneuten Bilanzausweitung nach drei Zinssenkungen dazu bei, die Rezessionsangst im Zaum zu halten.

Konsumlaune der Verbraucher hält an

Die US-Industrie ist zwar in eine Rezession abgerutscht. Gleichzeitig ist die Kauflaune der Verbraucher weltweit ungebrochen, sodass wir für 2020 eine weiche Landung der Weltwirtschaft erwarten. Nach unserer Prognose werden die Gewinne die Talsohle verlassen und wieder steigen, nachdem sie 2019 nicht von der Stelle kamen: Für 2020 erwarten wir an den Aktienmärkten weltweit ein Gewinnwachstum von rund acht Prozent.

2020 Belebung des Gewinnwachstums in Sicht:



An den Kapitalmärkten macht sich die Aussicht auf steigende Gewinne bereits bemerkbar. Allen politischen Turbulenzen zum Trotz ist es sinnvoll, sich als Investor auf die Gewinne zu konzentrieren, da diese die Kursentwicklung mittelfristig bestimmen werden – auf Zehnjahressicht zu 80 bis 90 Prozent. Selbstverständlich sollten Anleger auch die Zinsen und Kapitalflüsse im Blick behalten. So erwarten wir ein unverändert niedriges Zinsniveau und schließen im kommenden Jahr auch weitere Zinsrückgänge nicht aus.

Nachdem Anleger 2019 viel Kapital aus Aktien abgezogen haben, rechnen wir für 2020 mit einer Erholung, gerade weil die Zinsen niedrig bleiben und ertragshungrige Anleger von den Renditen angelockt werden. In der Folge erwarten wir für das Jahr 2020 einen leichten Aufwärtstrend am Aktienmarkt. Erst wenn wir Anzeichen von Übertreibung sehen, würden wir unsere Vorsicht verstärken.

Rückbesinnung auf Value-Aktien

Die zunehmende Japanisierung führender Volkswirtschaften betrachten wir weiterhin mit Sorge. Darunter versteht man Verhältnisse, wie sie in Japan in den letzten Jahren geherrscht haben: stagnierende Wirtschaft und schwache Inflation, begleitet von einer ultralockeren Geldpolitik.

Bleiben die damit einhergehenden Zinsen über einen langen Zeitraum so niedrig, sinkt in der Folge das Wirtschaftswachstum. Zugleich schwanken die Märkte weniger, was kurzzeitig einem Anstieg der Zahlungsausfälle einen Riegel vorschiebt. Langfristig nimmt dadurch aber auch die Zahl der Zombie-Unternehmen zu, die allein durch günstige Kredite am Leben gehalten werden. Deshalb setzen wir auf Qualität und bevorzugen Unternehmen mit starken Bilanzen.