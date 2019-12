In die Digitalisierungsgewinner Scout24 und Booking Holdings investieren und das nächste Jahrzehnt davon profitieren!

Dienstleistungen über das Internet … gute Idee

Booking Holdings

Das Unternehmen ist der Marktführer unter den Onlinereiseportalen und realisierte 2018 ca. 41 % der Gesamtumsätze der Branche. Der Markt für online gebuchte Reisen soll dabei laut Schätzungen von Statista bis 2023 um jährlich 6,4 % wachsen. Das Unternehmen profitiert davon, dass sich immer mehr Menschen weltweit einen Urlaub leisten können und auch bereit sind, immer mehr dafür zu bezahlen. So gab es 1980 noch 277 Mio. Touristen weltweit, 2018 beträgt die Zahl 1,4 Mrd. und bis 2030 wird eine Zahl von 1,8 Mrd. Menschen erwartet. Dabei sind die Ausgaben in Deutschland pro Person und Reise von 792 Euro 2000 auf 1.017 Euro 2018 gestiegen.

Die größten Risiken für das Geschäftsmodell von Booking stellen in meinen Augen Alphabet (WKN: A14Y6H) und der kleine Marktanteil in China dar.

Google vermittelt inzwischen selbst Flüge und Hotels, wobei man aktuell vor allem bei den Hotels auf Portale wie Booking angewiesen ist, um eine umfangreiche Auswahl anbieten zu können. So verlinkt Google Travel vor allem bei Flügen sehr oft direkt zum Anbieter, bei Hotels in den meisten Fällen auf die Reiseportale. Hier kommt der Vorteil von Booking zu tragen, dass man über jahrelange Erfahrung in der Branche verfügt und ein weltweites Netzwerk an Hotels aufgebaut hat. Außerdem zahlt Booking in jedem Quartal mehr als 1 Mrd. US-Dollar, um bei Google ganz oben bei den Suchtreffern zu landen. Das Interesse von Google dürfte sich daher in Grenzen halten, das Geschäft von Booking zu zerstören.

Auf dem am schnellsten wachsenden Markt in China dominiert der Anbieter Trip.com (WKN: A0BK6U) das Geschäft mit einem Marktanteil von 60 %. Hier hat sich Booking in meinen Augen aber strategisch sehr gut positioniert. Das Unternehmen kooperiert mit Trip.com und stellt dem Unternehmen das Hotelnetzwerk für internationale Reisen von Chinesen zur Verfügung. Außerdem verfügt Booking über verschiedene Finanzinstrumente über die Möglichkeit, seine Anteile an Trip.com auf bis zu ca. 15 % zu erhöhen.